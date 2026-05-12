ボートレース江戸川のＧII「江戸川６３４杯モーターボート大賞」は１２日、予選２日目が行われた。松尾祭（３８＝香川）は２Ｒ２枠で４着も後半８Ｒは５枠から２着としリズムを上げてきた。「直線はいい人よりいいのかも。直線がいいので、エンジンの素性はいいのかもしれないですね」と新エンジンの５７号機に好感触をつかんでいる。予選後半の巻き返しへ「ペラが固まってきたら、エンジン、リングもいくかも」と策を練っ