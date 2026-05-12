お笑いコンビ「ザ・マミィ」の酒井貴士が、１２日放送のＴＢＳラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」に出演。正月のビッグイベントを明かした。酒井は正月に、番組ＭＣのパンサー向井慧のほか、渡辺直美、さらば青春の光・森田哲矢、岡野陽一とともに韓国へ行ったという。その実態は「カジノ旅行」。部屋の滞在時間は「２泊３日で、２時間ぐらい。ほぼバカラのテーブルにいた」と振り返った。酒井自身は、金銭面の理由から「向