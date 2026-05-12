フジテレビの清水賢治社長が12日、東京・台場の同局本社で取材に応じ、同日発表した新たな企業理念について説明した。かつて掲げた「楽しくなければテレビじゃない」からの脱却を表明した同局だが、清水社長は「見つめ直した結果、やっぱり僕たちは楽しいものをお届けしたいというのが、社員一人一人の中にしっかりある」と説明。その上で、新理念に込めた思いを「いつも自分自身に問いたださなきゃいけない」と気を引き締めた。フ