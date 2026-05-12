中道改革連合の階猛幹事長は１２日、常任幹事会終了後に国会内で会見。東京六大学野球（１０日）の法政大戦で、母校の東大が勝利し、９年ぶりの勝ち点をあげたことに言及した。階氏は東大野球部で投手として活躍したことで知られている。しかし、在学中の公式戦では７０連敗の経験をした。冒頭、階氏は「一言だけ、余談なんですけども…東大の野球部ＯＢでして、この前に東大が法政に２連勝して勝ち点をあげて、私的には非常