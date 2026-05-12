お笑いコンビ・爆笑問題の太田光が、5日深夜に放送されたTBSラジオ『JUNK 爆笑問題カーボーイ』(毎週火曜25:00〜27:00)で、ウッチャンナンチャンの内村光良から称賛されたことについての思いを語った。太田光○「ウッチャンに言われて…」故・立川談志さんの言葉の真意内村は1日放送の『あさイチ』(NHK)にて、爆笑問題が新ネタを披露し続けていることを「本当にすごいなと思う」と絶賛していた。これを受け、太田は「僕、見ました