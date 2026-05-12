◆大相撲▽夏場所３日目（１２日、両国国技館）西十両７枚目・寿之富士（伊勢ケ浜）が、西十両８枚目・白熊（二所ノ関）を上手出し投げで下して、初日から３連勝とした。右差し左上手で得意の形を作ったが、「あそこから前に出ていきたかった」と振り返った。十両２場所目の２５歳は、先場所１４５キロだった体重が、わずか１場所で１５１キロまで増えた。「稽古の間でも２回プロテインを飲んで、食事をとる回数を増やした。