◆第４８回新潟大賞典・Ｇ３（５月１６日、新潟競馬場・芝２０００メートル）＝５月１２日、美浦トレセン重賞で２着４回のドゥラドーレス（牡７歳、美浦・宮田敬介厩舎、父ドゥラメンテ）は、坂路を６７秒８で駆け上がると、約１５分後に再び姿を見せて６４秒７。ゆったりとしたキャンター２本を消化した。宮田調教師は「１週前はストライドを伸ばして前後のバランスを整えて調整。脚元を含めて、しっかりと固まってきました」と