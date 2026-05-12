アーティスト・俳優の関口メンディーが、肉体美を披露した。１２日までに自身のインスタグラムを更新し「計量、終わりました笑」と投稿。「＃ｗｏｒｋｏｕｔ」とハッシュタグをつけ、トレーニングをする様子をアップした。フォロワーはムキムキの上半身に衝撃。「きゃー」「かっこいい鼻血出る」「鍛えてますね！！」「ごつ」「生まれ変わったらこうなりたい」「弾力が凄（すご）そうな筋肉」とほれぼれしていた。今月１１