◆パ・リーグソフトバンク―西武（１２日・みずほペイペイ）西武が６回までに相手先発のソフトバンク・松本晴から３個の死球を受け、球場が騒然となった。初回２死では３番・渡部が右足先付近に死球を受け出塁。５回２死一、二塁ではネビン、６回には先頭の平沢にすっぽ抜けのボールが当たった。好調な打者に立て続けに死球を受ける格好となり、左翼スタンドを埋め尽くした獅子党からは怒号が飛ぶ場面もあった。