◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（１２日・岐阜）巨人の中川皓太投手が１２日、６回に２番手で登板して１回無安打無失点に抑えた。２―３の６回に登板。６番・持丸を投ゴロ。７番・二俣を遊ゴロ。８番・田村を三ゴロとテンポ良く１５球で３者凡退に抑えた。中川は３月２９日の阪神戦（東京ドーム）から無失点投球を続けており、この日で１３試合連続無失点となった。