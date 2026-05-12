卓球の世界選手権団体戦で銀メダルを獲得した男子日本代表が１２日、開催地の英ロンドンから帰国し、都内で会見を開いた。エースの張本智和（トヨタ自動車）は１９６９年大会以来、５７年ぶりの頂点に一歩届かず「今は、勝てる試合を落としてしまった悔しさ大きいです」と淡々と話した。世界チームランク４位の日本は決勝で同１位の中国と対戦。第１試合でシングルス世界ランク３位の智和が同２１位の梁靖崑（りょう・せいこん