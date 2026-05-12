◆大相撲▽夏場所３日目（１２日、両国国技館）西前頭６枚目・藤青雲（藤島）が、東前頭６枚目・美ノ海（木瀬）を寄り切って、２勝目を挙げた。「１回引いて呼び込んでしまったが、その後にこらえることができて良かった」と振り返った。美ノ海とは初顔。「頭を下げて、前さばきもあって、自分が四つ相撲なので、取りづらい相手。自分が苦手とする相撲に、しっかり辛抱することができた」とうなずいた。新入幕だった先場所