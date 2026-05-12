ヴィクトリアマイル（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）でＧ１初制覇を目指すアイサンサン（牝４歳、栗東・橋田宜長厩舎、父キズナ）は、英国ロイヤルアスコット開催のキングチャールズ３世Ｓ・Ｇ１（６月１６日、直線芝１０００メートル）に登録している。参戦について橋田調教師は「結果次第です。選択肢として残しています」と説明した。助手時代には２０１９年の英国ナッソーＳ・Ｇ１を制したディアドラの欧州