１１日、ムハンマド・ファエズ・ファラハト会長（左）と会談する傅華氏。（カイロ＝新華社記者／陳君清）【新華社カイロ5月12日】中国新華社の傅華（ふ・か）社長は11日、エジプトのカイロで同国の日刊紙「アル・アハラム」のムハンマド・ファエズ・ファラハト会長と会談した。傅氏は次のように述べた。新華社とアル・アハラムはそれぞれの国で長い歴史を持つ重要なメディア機関であり、中国・エジプトの友好関係や両国民の深