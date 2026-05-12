映画『NEW GROUP』（6月12日公開）より、ピエール瀧演じる“謎の校長”の場面写真が解禁された。【画像】この記事に関連するそのほかの写真本作は、組体操をテーマに“集団行動”における人間の行動心理をあぶり出すSFサイコエンターテインメント。主演は山田杏奈、共演に青木柚を迎え、多様性が叫ばれる現代社会における“集団に埋没することの幸福”を問いかける異色作となっている。ピエール瀧が演じるのは、生徒たちを“