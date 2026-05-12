記者会見する中道改革連合の階幹事長＝12日午後、国会中道改革連合は12日の常任幹事会で、大敗した2月の衆院選の総括を決定した。立憲民主党と公明党の支持基盤と得票実績を勘案すれば、一定の議席を確保できるとの前提が「最大の誤算」だったと指摘。「選挙目当ての急造新党」との批判を払拭できなかったと分析した。総括は、衆院選直前に定めた基本政策で、集団的自衛権行使を容認する安全保障関連法を合憲とし、原発再稼働