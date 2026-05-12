12日深夜放送のテレ東系バラエティー『あちこちオードリー』（深0：30）では、爆笑問題・太田光が来店する。【予告動画】太田光『あちこちオードリー』前代未聞の幕開け走りながら登場し、いきなり若林正恭に襲いかかるという前代未聞のオープニングで幕開け。「助けてくれ〜！」と突然の大絶叫を皮切りに、アクセル全開の暴走トークが大連発。一方で、これまであまり語られてこなかった“ナイーブすぎる素顔”にも迫る。若