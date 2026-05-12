12日、参議院外交防衛委員会において、安保3文書改定に向けた有識者会議のメンバーに、大手メディアの代表取締役社長2名が選出されていることの是非をめぐり、追及がなされた。【映像】ヤジに反応→国会笑いの瞬間（実際の様子）立憲民主党の田島麻衣子議員は「今回の安保３文書改定の有識者会議のメンバーは15名いらっしゃり、大手メディアの代表取締役社長が2人入っている」と指摘。「メディアは政府から独立した立場で、本