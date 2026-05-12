時間割を決めるのも、担任を選ぶのも子どもたち。【写真を見る】トラブルは“子ども法廷”で解決台湾の“自由すぎる小学校”とはいま台湾で広がっているのは、子どもたち自らの「選択」を重視した“自由すぎる”学校。その教育現場を取材しました。オルタナティブ教育の“草分け的”存在学校誕生の背景にオードリー・タン氏高柳光希キャスター：既存の学習カリキュラムにとらわれない「オルタナティブ教育」。台湾では2010年