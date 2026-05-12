卓球の世界選手権団体戦から帰国し、記者会見する張本美和＝12日、東京都港区卓球の世界選手権団体戦で男女ともに銀メダルだった日本代表が12日、開催地のロンドンから帰国して東京都内で記者会見に臨み、決勝で中国に競り負けた女子の張本美和（木下グループ）は「金メダルだけを目指して頑張ってきたので、悔しさの方が強い。この気持ちを糧に、また次も頑張りたい」と語った。早田ひな（日本生命）は決勝で2試合に出て2敗し