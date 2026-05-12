◇セ・リーグDeNA―中日（2026年5月12日横浜）DeNAの東克樹投手（30）が12日、中日戦（横浜）に先発登板。6回2安打無失点で今季4勝目（2敗）の権利を持って、2番手のレイノルズ投手（28）と交代した。この日の試合前には球団が正捕手として東とコンビを組んでいた山本祐大捕手と、ソフトバンクの尾形崇斗投手と井上朋也内野手の交換トレードを発表した。代わってスタメンマスクをかぶった松尾汐恩との先発バッテリーは初