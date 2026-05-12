石原環境相は１２日の閣議後記者会見で、水俣病の未認定患者団体「水俣病患者連合」が環境省職員から「ほかの公害患者と比べ、恵まれている」と言われたと訴えた問題で、「事務方に確認し、発言はなかった」と明らかにした。指摘された意見交換に参加した複数の職員に聞き取るなどしたという。石原氏は熊本県水俣市を訪問した１日、団体の事務局長による抗議を受け、事実関係を確認する意向を示した。一方、団体側は３日、事