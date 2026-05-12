演歌歌手の藤あや子（65）が、11日ブログを更新。24歳年下の夫がサプライズしてくれたというデートの様子を公開し、注目を集めている。【映像】夫とのデートの様子や「愛情たっぷり」夫のために作ったごはん2017年4月9日に結婚を発表した藤。これまでブログで、「いい夫婦の日」とコメントしたグラスを合わせる乾杯ショットや、「愛情がたっぷり込められていますね！」「ご主人様も元気モリモリです！」などの反響が寄せられた