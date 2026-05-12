大阪府知事、大阪市長を務めた弁護士の橋下徹氏（56）が12日放送のフジ系「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。5月6日に磐越道で発生した、北越高校（新潟市）のソフトテニス部の部員21人が死傷したマイクロバスの事故で、責任の所在について言及した。事故をめぐっては、ソフトテニス部の顧問が会見で「私がバスに同乗していれば運転者の異変に気づき、事故を防ぐことはできたのではないか」と後悔の念を口に