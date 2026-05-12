近年、「経済安全保障」という言葉がビジネスの現場で頻繁に語られるようになった。かつて安全保障は国家の防衛政策の領域とみなされていたが、現在では民間企業の経営戦略において避けては通れない最重要課題となっている。日本企業が経済安全保障を徹底しなければならない理由は、急速に変化する国際情勢と、それに伴う経営リスクの肥大化に直結しているからである。【写真】「怖いやろ。 昭和の人は……」男性が平成時代の思い