コミュニケーションが苦手で、友人がなかなかできないことに悩む人は多いのではないでしょうか。しかし勇気を出して踏み出せば、すぐ近くに気の合う人がいるかもしれません。そんな“意外な友人関係”を描いた『#2 隣の席の子が地雷系女子かと思ったらクソポジティブだった話』（作：あたさわさん）が、SNSで話題となっています。【漫画】『#2 隣の席の子が地雷系女子かと思ったらクソポジティブだった話』（全編を読む）新学期、