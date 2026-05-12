ステップアップに最適な250ccのVツインエンジンモデル！ヒョースンモーター・ジャパンは、「東京モーターサイクルショー2026」で、新型250ccVツインクルーザーとなる「GV250X Roadster」を日本初公開しました。改めて「GV250X Roadster」とはどのようなバイクなのか、解説します。【画像】希少な250ccVツインエンジン搭載！ ヒョースン「GV250X Roadster」を画像で見る（30枚以上）ヒョースンは1978年に韓国で創業し、現在は