シンガーソングライターのかわにしなつきが、自身のInstagramでゴールデンウィークに出演した長野・広島でのライブを振り返る思い出ショート動画とライブ映像を公開した。 （関連：【画像】浅間山をバックに演奏するかわにしなつき） かわにしは、5月1日にリリースした新曲「一番星」を携え、5月2日に長野県・御代田町MMoPで開催された音楽、アート、食が交差するフェス『SCRAMBL