瀬戸内海で漁獲量が減少がしているイイダコを増やそうという取り組みです。高松市庵治町の沖合で、漁業者らがイイダコの卵を放流しました。 【写真を見る】瀬戸内海で「イイダコ」のたまごを放流漁獲量回復に向け高松市庵治町沖 貝殻の中に卵が産み付けられたイイダコの「産卵床（さんらんしょう）」です。メスのイイダコと貝殻を一緒に育て、1つに約200から300粒の卵が入っています。 香川県では、近年、イイダコの漁獲量