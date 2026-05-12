ご近所に野菜の自家栽培をしている人がいると、収穫した野菜のお裾分けをいただくことがあるかもしれません。旬の野菜で節約にもなって助かるでしょうが、頻繁にいただくとなると困ってしまうこともあるようです。ママスタコミュニティのあるママから、こんな相談がありました。『3歳と5歳の娘がいます。マンションの裏に住んでいるおじいさんが自家栽培で野菜を作っていますが、顔を合わせるたびに大量の野菜を渡してきて、正直困