◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト-阪神(12日、神宮球場)阪神の嶋村麟士朗選手が7回に代打で登場し、貴重な追加点となる2ランを放ちました。阪神先発・西勇輝投手はこの日、6回無失点と好投。打線は初回に2得点して以降無得点が続き、2-0で迎えた7回に2死1塁のチャンスで西投手に打席が回ります。ここで藤川球児監督が好投の西投手に代打・嶋村選手を送ります。嶋村選手は、ヤクルト・廣澤優投手が投じた4球目、152キロの直球をジャス