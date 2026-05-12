「ソフトバンク−西武」（１２日、みずほペイペイドーム）ソフトバンク・柳田悠岐外野手が通算１５００試合出場を達成した。史上２１３人目。ソフトバンク一筋１６年目。プロ初出場はルーキーイヤーだった１１年５月８日の日本ハム５回戦（札幌ドーム）で、代走出場をして記録していた。この日は「３番指名打者」で先発出場。試合成立の五回裏終了のタイミングで場内ビジョンとアナウンスで記録達成が紹介されると大きな拍