◇セ・リーグ阪神─ヤクルト（2026年5月12日神宮）西勇輝投手（35）は6回2安打無失点と快投し、今季2勝目の権利を持って交代した。何度も吠え、自らを鼓舞した。初回から二塁打と死球で2死一、三塁とされたが、武岡を三ゴロ。ピンチを切り抜け無失点で立ち上がると、流れをつかんだ。この日も伏見との“同学年バッテリー”は息ピッタリ。内外角を丁寧に投げ分けながら、ヤクルト打線を手玉に取った。前回4月30日のヤ