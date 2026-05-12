今、各銀行の定期預金の金利が上昇し、なかには普通預金と比べて4倍以上の金利を設ける銀行もあり、申し込みが増加している。さらに、個人向け国債の利率も過去最高になっている。定期預金“金利4倍”もまずは、三井住友信託銀行の場合（※税引き前）をみていく。5月11日現在、普通預金0.3%、5年定期預金1.4%と、普通預金と定期預金で約4倍の金利差がある。仮に100万円を預けた場合、この5年間金利が変わらないとすると、普通預金