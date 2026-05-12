ソフトバンクの柳田悠岐外野手（３７）が１２日の西武戦（みずほペイペイ）に「３番・ＤＨ」で先発出場し、プロ野球史上２１３人目の通算１５００試合出場を達成した。５回が終了し試合が成立すると記念ボードを受け取り、球場からは拍手が起こった。プロ初出場は２０１１年５月８日の日本ハム戦（札幌ドーム）。カブレラの代走としてグラウンドに立った。２１年３月２８日のロッテ戦（みずほペイペイ）では通算１０００試合