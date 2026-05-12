ボートレース江戸川のＧII「江戸川６３４杯モーターボート大賞」は１２日、予選２日目が行われた。小原聡将（３２＝東京）は４Ｒ、３枠で４着。「出足とか回ってからの押しがちょっと…」と肩を落とした。「もうちょい止めていってもいいのかも。時間もあるのでペラをしっかりやっていきたい」と底上げを図る。２０２６年後期勝率は６・１５で４期連続のＡ２キープ。ただ今節は２日目終了時点で３、５、４着。「準優には乗