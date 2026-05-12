フィギュアスケート男子で世界選手権覇者のイリア・マリニン（米国）が、来季の活動について迷いを明かしている。昨季はミラノ・コルティナ五輪の団体で金メダルに輝いたが、個人はフリーでの大失速があって８位。それでも、世界選手権では優勝を果たして意地を見せた。米メディア「ロサンゼルス・デイリーニュース」は、マリニンの胸中を紹介。「五輪から数か月、数日経っても『あの時こうしていればよかったんじゃないか』