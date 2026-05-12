俳優の高橋英樹（８２）が１２日、ブログを更新。声帯の手術を受けていた娘で元フジテレビアナウンサーの高橋真麻（４４）に触れた。真麻は今月３日、自身のブログを通じて「実は３月末から原因不明の声帯麻痺になり声が出づらく、息苦しい。声が割れる、大きな声が出せない、歌えない。という日々を送ってきたのですがこの度、声帯の手術を終え退院致しました」と報告。６日放送のＴＢＳ系「ゴゴスマ―ＧｏＧｏ！Ｓｍｉｌｅ