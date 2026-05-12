全国ニュースでもお伝えしている海外のクルーズ船で感染が相次ぐハンタウイルスです。新型コロナのように感染拡大のおそれはないのか？何か備えは必要ないのか？街で聞いた「疑問」を鹿児島県内の感染症の専門家に聞きました。 オランダ船籍のクルーズ船「MVホンディウス号」の乗客の間で、感染が相次ぐハンタウイルス。きょう12日までに7人の感染が確認され、うち3人が死亡しています。 街では不安の声が…