信用調査会社の東京商工リサーチは、1月から4月の鹿児島県内の倒産企業が30件に上ったと発表しました。中東情勢を背景に、倒産は今後も増加すると分析しています。 東京商工リサーチによりますと、4月に倒産した県内企業は7件で、3月より1件増えました。 負債総額は7億8700万円で、このうち、印刷や製本などを手がけていた鹿児島市の「濱島印刷」が3億9000万円で最も高くなりました。 1月から4月までに倒産した