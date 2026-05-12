去年8月の集中豪雨で、霧島市の高校では学校の農場が水没しました。生徒たちはきょう12日、復旧した農場で育てた自慢の野菜を地元のスーパーで販売しました。 地元のスーパーで野菜を販売する5人の高校生。霧島市の国分中央高校・園芸工学科の生徒です。 高校の農場は、去年8月の集中豪雨で、近くの用水路が氾濫して1メートル以上浸水。およそ2100平方メートルの農場と、農業機械が水に浸