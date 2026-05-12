バスケットボール・りそなグループB2で、2季連続プレーオフ進出を果たした鹿児島レブナイズ。主将の藤本巧太選手とエースのゲインズ・ジュニア選手が、今シーズンをふり返りました。AJの涙の理由は・・・ （藤本巧太主将）「結果的には最後は負けたが、いい形で終われた。シーズン最初からすればチーム全体としても成長し、いいシーズンだった」 今季、B2優勝を目指した鹿児