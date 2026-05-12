利用者の減少が続くJR指宿枕崎線の価値を今の「2倍」に。きょう12日、路線の活用について話し合う会議があり、車両の空きスペースで荷物を運ぶ実証実験を全区間に広げる方針が示されました。 鹿児島県やJR九州、枕崎市などは、2年前から指宿枕崎線の活性化について検討しています。 指宿枕崎線の指宿と枕崎の間の2024年度の1日の平均乗客数は216人で、JR九州発足当初の1987年度に比べると、およそ8割減少しています。