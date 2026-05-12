ドル円１５７．５５近辺、ユーロドル１．１７５０近辺＝ロンドン為替 ロンドン午前、ドル円は157.55近辺、ユーロドルは1.1750近辺で推移している。いずれも値動きは落ち着いており、前日比ドル高水準で揉み合っている。 ドル円は東京午前に157.20付近を安値に買われ、東京終盤にかけて157.75付近まで高値を伸ばした。原油高とともに有事のドル買いの流れとなっていた。しかし、157円台では介入警戒感もある