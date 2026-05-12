◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―阪神（１２日・神宮）阪神・嶋村麟士朗捕手がプロ初アーチで追加点を奪った。２―０で迎えた７回２死一塁、代打で打席に送られると、右腕・広沢の１５２キロ直球を逆方向の左翼席に運んだ。初回に高寺の先頭打者本塁打と３試合ぶりにスタメン復帰した大山の適時二塁打で２点を先制して以降、スコアボードにゼロが並んでいたが、通算７打席目で飛び出した嶋村の２ランで勝利に近づいた。