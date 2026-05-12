女優の長谷川京子（４７）が１２日までにインスタグラムを更新。ラフな雰囲気の一枚に注目が集まっている。インスタグラムに「ｐｏｄｃａｓｔのｍｔｇ。もっと面白くしたいな、聴いてくれる皆さんにも、自分たちも楽しめるものにしたいなと、いつも考えています。はーちゃん、連写ありがとう」とつづり、写真をアップ。ゆるっと下ろした髪型に、胸元が開いた黒のトップスにグレーのズボンを合わせたコーデを披露した。この投