◇夏場所３日目（１２日、両国国技館）十両・尊富士（伊勢ケ浜）が２勝１敗と白星先行した。立ち合いで同・出羽ノ龍（出羽海）を鋭い出足で一気に押し出した。「集中していけた。昨日の土俵際の負けから修正していけた」とうなずいた。この日は地元の青森・五所川原市内から応援団が訪れた。「関係なく相撲に集中していた」というが、事前に来場を聞いており気合が入っていた。一昨年３月の春場所で１１０年ぶりとなる新入幕で