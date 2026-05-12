先週の水曜日、連休の最終日に高校生ら21人が死傷した福島・磐越道でのバス事故のニュースです。事故の前、バスに乗っていた生徒が「死ぬかも」というメッセージを送っていたことがわかりました。【写真を見る】磐越道バス事故高校に向かう際は対向車線にはみ出して走行…生徒が「死ぬかも」と保護者にメッセージも国も部活や校外活動の安全管理を徹底へ「死ぬかも」事故直前 生徒が保護者にメッセージ痛ましい事故が起き