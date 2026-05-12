バレーボールの関東大学男子1部リーグの日本体育大が、春季リーグ戦で「サイン盗み」を行っていたことが12日、関係者の話で分かった。関東大学連盟は8日に、日体大にスポーツ精神に反する行為があったとして、4月26日までに実施した6試合を没収試合にすると発表。詳細は明らかにしていなかった。関係者によると問題が発覚したのは、4月26日の順天堂大戦。日体大は観客席から順大のセッターのサインを確認。相手セッターがアタ