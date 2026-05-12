ＩＴ大手ディー・エヌ・エー（ＤｅＮＡ）は１２日、創業者の南場智子会長（６４）が社長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）に就任する人事を発表した。南場氏は２０１１年６月以来、１５年ぶりの社長復帰となる。岡村信悟社長兼ＣＥＯ（５６）は会長に就く。６月２７日の株主総会後に就任する。社長交代は５年ぶり。南場氏は２１〜２５年、経団連では女性初の副会長を務めた。ＤｅＮＡはゲームなど事業を取り巻く環境が急速に変化し